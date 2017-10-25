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25 октября 2017
Главные новости Москвы
18:45  25 октября 2017 0

«Хайпожор и постановщик». Чиновник-гей из Архангельска устроил драку у лавки Стерлигова

Интервью с предпринимателем Германом Стерлиговым. Москва, лавка, стерлигов герман, женщина в национальном костюме, магазин германа стерлигова
Стерлигов не переносит лиц нетрадиционной сексуальной ориентации и публично заявляет, что не продает им свои товарыФото: Владимир Андреев © URA.RU

Экс-глава Архангельска Александр Донской принял участие в потасовке возле лавки Германа Стерлигова, сообщает «Ридус». Происшествие было записано на видео и опубликовано в Сети. В комментариях к видеоролику пользователи заподозрили, что съемка была постановочной.

Бывший мэр Архангельска, открытый гей Александр Донской, принял участие в драке у лавки Германа Стерлигова «Хлеб и соль». Стерлигов публично заявлял о том, что геям товары в его торговых точках не продают. Но Донской заверяет, что берет там хлеб каждый день.«Везде вранье, и никто на это внимания не обращает», — заявил Александр Донской на камеру после посещения лавки Стерлигова, передает издание.

Во время записи сюжета к Донскому подошел якобы случайный прохожий и дал экс-мэру подзатыльник, после чего сцепился с другим мужчиной, вероятно, охранником экс-мэра. Но пользователи Сети заподозрили, что нападение было постановочным, поскольку обидчик не нанес Донскому ни малейших травм, а вся потасовка выглядела комично. «Хайпожоры и постановщики», — цитирует комментарии блогеров «Ридус».

Александр Донской совершил каминг-аут на своем youtube-канале, признавшись прямо на камеру в своей нетрадиционной сексуальной ориентации, напоминает «URA.RU».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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