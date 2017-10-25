Экс-глава Архангельска Александр Донской принял участие в потасовке возле лавки Германа Стерлигова, сообщает «Ридус». Происшествие было записано на видео и опубликовано в Сети. В комментариях к видеоролику пользователи заподозрили, что съемка была постановочной.
Бывший мэр Архангельска, открытый гей Александр Донской, принял участие в драке у лавки Германа Стерлигова «Хлеб и соль». Стерлигов публично заявлял о том, что геям товары в его торговых точках не продают. Но Донской заверяет, что берет там хлеб каждый день.«Везде вранье, и никто на это внимания не обращает», — заявил Александр Донской на камеру после посещения лавки Стерлигова, передает издание.
Во время записи сюжета к Донскому подошел якобы случайный прохожий и дал экс-мэру подзатыльник, после чего сцепился с другим мужчиной, вероятно, охранником экс-мэра. Но пользователи Сети заподозрили, что нападение было постановочным, поскольку обидчик не нанес Донскому ни малейших травм, а вся потасовка выглядела комично. «Хайпожоры и постановщики», — цитирует комментарии блогеров «Ридус».
Александр Донской совершил каминг-аут на своем youtube-канале, признавшись прямо на камеру в своей нетрадиционной сексуальной ориентации, напоминает «URA.RU».