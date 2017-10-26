20:26 26 октября 2017 0

Первый вице-губернатор озвучил позицию властей ХМАО по конфликту с «трубой» «Газпрома» Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Компанию «Газпром Переработка» через суд обяжут установить новую охранную зону для конденсатопровода. Об этом в четверг, 26 октября, на заседании думы ХМАО рассказал первый вице-губернатор Югры Геннадий Бухтин.

Речь идет о конденсатопроводе, который проходит сразу через несколько муниципалитетов — в рекордную пятикилометровую охранную зону «трубы» «Газпрома» попали треть Сургута, международный аэропорт, поселки Сургутского и Нефтеюганского районов, Когалым и Пыть-Ях. Геннадий Бухтин рассказал, что власти пострадавших муниципалитетов подали в суд на «Переработку» и в правительстве ожидают положительного решения.

«Росреестр, на мой взгляд, сделал ошибку. СНИПы, которые установлены, говорят о том, что такие трубопроводы должны проходить на расстоянии 5 километров от последних строений. Но это не является основанием для установления охранной зоны в 5 километров. В правовом поле будем разбираться», — прокомментировал Геннадий Бухтин.

В «Газпром Переработке» до сих пор не прокомментировали ситуацию со своей «трубой». Известно, что несколько человек уже столкнулись с тем, что их дачные строения были объявлены незаконными. Под угрозой реализация нескольких инфраструктурных проектов в Сургуте, а в перспективе и снос части нескольких городов и районов. «Газпром Переработка», напомним, до осени 2017 года базировалась в Сургуте и переехала в Санкт-Петербург после смены руководства. Это федеральная «дочка» «Газпрома», которой принадлежат перерабатывающие заводы в нескольких регионах России.

Ранее в мэрии Сургута «URA.RU» заявили, что рассматривают также возможность подачи искового заявления в отношении другой дочерней компании газового монополиста — «Газпром трансгаз Сургута», чей магистральный газопровод высокого давления проходит через жилые районы крупнейшего города ХМАО, а владельцев домов газовики заставляют через суд сносить свои строения.