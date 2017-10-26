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27 октября 2017
26 октября 2017
23:32  26 октября 2017 1

Кадыров ответил на обвинения в покушении на депутата Верховной Рады

Рамзан Кадыров посоветовал украинским силовикам искать врагов внутри страныФОТО: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Глава Чечни Рамзан Кадыров уверен, что покушение на депутата Верховной Рады Олега Мосийчука было организовано украинскими силовиками.

«Сейчас в Украине говорят, что в покушении на депутата Мосийчука замешана Чеченская Республика, „след Кадырова“ и тому подобное. Они стопроцентно сами его взорвали», — цитирует Кадырова «Лента.ру».

По его словам, подобные покушения необходимы Киеву «чтобы показать всему миру, что из себя представляет руководство Украины». Кадыров уверен, что Мосийчук выполнил отведенную ему роль и стал мешать кому-то, а версия о «чеченском следе» была вброшена для отвлечения внимания Запада от внутриукраинских проблем.

Напомним, что покушение на народного депутата произошло вечером 25 октября в центре Киева. Рядом со зданием редакции телеканала «Эспрессо» сработало взрывное устройство. В результате теракта погибли два человека и еще пятеро получили ранения. Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». Советник главы МВД Украины Иван Варченко заявил, что организаторов преступления следует искать в России. В качестве доказательств он привел слова Кадырова, который в 2014 году обещал устранить Мосийчука.

Сергей Макеев
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