03:32 26 октября 2017 0

В результате теракта погибли 2 человека ФОТО: Facebook МВД Украины

Служба безопасности Украины начала расследование взрыва в центре Киева, в результате которого погибли два человек и еще пять получили ранения. Произошедшее квалифицируется спецслужбами как теракт.



Взрыв в Киеве произошел накануне вечером. По словам очевидцев, взорвался мотоцикл, на котором депутат от радикальной партии Игорь Мосийчук прибыл в редакцию телеканала Эспрессо. В результате произошедшего погибли два человека, среди них охранник парламентария. Личность второго погибшего пока не установлена. Также известно, что среди пострадавших оказался политолог Виталий Бала.

«Одна из версий следствия, в числе прочих — действия российских спецслужб по дестабилизации общественно-политической ситуации на фоне акций протеста», — цитирует советник главы МВД Украины Антона Геращенко «Федеральное агенство новостей».