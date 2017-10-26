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26 октября 2017
25 октября 2017
03:32  26 октября 2017 0

МВД Украины квалифицировало взрыв в Киеве как теракт. ФОТО

В результате теракта погибли 2 человекаФОТО: Facebook МВД Украины
новость из сюжета:
Война на Украине
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Служба безопасности Украины начала расследование взрыва в центре Киева, в результате которого погибли два человек и еще пять получили ранения. Произошедшее квалифицируется спецслужбами как теракт.

Взрыв в Киеве произошел накануне вечером. По словам очевидцев, взорвался мотоцикл, на котором депутат от радикальной партии Игорь Мосийчук прибыл в редакцию телеканала Эспрессо. В результате произошедшего погибли два человека, среди них охранник парламентария. Личность второго погибшего пока не установлена. Также известно, что среди пострадавших оказался политолог Виталий Бала.

«Одна из версий следствия, в числе прочих — действия российских спецслужб по дестабилизации общественно-политической ситуации на фоне акций протеста», — цитирует советник главы МВД Украины Антона Геращенко «Федеральное агенство новостей».

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ФОТО: Facebook МВД Украины

Сергей Макеев
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