{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Собчак предлагают выйти c поддержкой геев. Twitter ждут российские санкции. Единый день голосования перенесут.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,08
Динамика за 2 недели
Евро 67,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
30 октября 2017
29 октября 2017
28 октября 2017
27 октября 2017
Главные новости Тюменской области
13:24  30 октября 2017 2

Задержаны подозреваемые в убийстве тюменца, чей труп нашли в канализации. ФОТО

Братья обернули труп в плед и спрятали в канализационном колодцеФото: СМИ СУ СКР по Тюменской области

Найдены подозреваемые в убийстве жителя Тюмени, чей труп был обнаружен в канализационном коллекторе. За совершение преступления задержаны два брата, сообщает Следственное управление СК России по Тюменской области.

В ходе предварительного следствия установлено, что весной 2017 года один из братьев находился в квартире 53-летнего знакомого, с которым распивал спиртные напитки. Во время произошедшей между ними ссоры обвиняемый обмотал тряпку вокруг шеи потерпевшего и задушил. Затем братья обернули труп в плед и спрятали в канализационном колодце на Энергетиков, 58, в котором затем было обнаружено тело мужчины. Из квартиры потерпевшего обвиняемые похитили паспорт.

Это не единственное преступление мужчин. 23 марта 2017 года в состоянии алкогольного опьянения братья убили 61-летнего хозяина квартиры, куда они пришли за документами, а спустя четыре дня с применением насилия похитили у знакомого имущество на 3 тысячи рублей.

Братья 1972 и 1981 годов рождения обвиняются в убийстве двух человек, совершенном группой лиц; краже, совершенной группой лиц; грабеже, совершенном с применением насилия и похищении у гражданина паспорта. Братья ранее были неоднократно судимы.

Уголовное дело направлено прокурору для обвинительного заключения и направления в суд.

1/3
Фото: СМИ СУ СКР по Тюменской области

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров