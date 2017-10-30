Найдены подозреваемые в убийстве жителя Тюмени, чей труп был обнаружен в канализационном коллекторе. За совершение преступления задержаны два брата, сообщает Следственное управление СК России по Тюменской области.
В ходе предварительного следствия установлено, что весной 2017 года один из братьев находился в квартире 53-летнего знакомого, с которым распивал спиртные напитки. Во время произошедшей между ними ссоры обвиняемый обмотал тряпку вокруг шеи потерпевшего и задушил. Затем братья обернули труп в плед и спрятали в канализационном колодце на Энергетиков, 58, в котором затем было обнаружено тело мужчины. Из квартиры потерпевшего обвиняемые похитили паспорт.
Это не единственное преступление мужчин. 23 марта 2017 года в состоянии алкогольного опьянения братья убили 61-летнего хозяина квартиры, куда они пришли за документами, а спустя четыре дня с применением насилия похитили у знакомого имущество на 3 тысячи рублей.
Братья 1972 и 1981 годов рождения обвиняются в убийстве двух человек, совершенном группой лиц; краже, совершенной группой лиц; грабеже, совершенном с применением насилия и похищении у гражданина паспорта. Братья ранее были неоднократно судимы.
Уголовное дело направлено прокурору для обвинительного заключения и направления в суд.