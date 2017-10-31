В тюменском правительстве уволили высокопоставленного чиновника

Уволен директор департамента лесного комплекса Тюменской области Владимир Артановский. Сообщение об этом появилось на сайте правительства Тюменской области.
Как рассказал источник «URA.RU», близкий к правительству Тюменской области, Артановский ушел с должности по собственному желанию в среду, 25 октября. «Возможно, увольнение связано с переходом на другую должность», — предположил источник.
Сейчас департаментом лесного комплекса руководит Галина Громова, заместитель Владимира Артановского. Получить официальный комментарий в пресс-службе губернатора Тюменской области не удалось. «Без комментариев», — заявили в пресс-службе.
Артановский был назначен на должность директора департамента в марте 2014 года после того, как предыдущий руководитель, Денис Мамонтов, перешел на другую работу. Незадолго до того заместитель Мамонтова, Александр Пайвин оказался под судом по делу о взятке в особо крупном размере.