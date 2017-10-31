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Главные новости Тюменской области
11:19  31 октября 2017 0

В тюменском правительстве уволили высокопоставленного чиновника

Пустые кресла, пинок под зад, сумасшедшие, отставка, пустое кресло, увольнение
Владимир Артановский оставил должность директора департамента лесного комплексаФото: depositphotos.com © URA.RU

Уволен директор департамента лесного комплекса Тюменской области Владимир Артановский. Сообщение об этом появилось на сайте правительства Тюменской области.

Как рассказал источник «URA.RU», близкий к правительству Тюменской области, Артановский ушел с должности по собственному желанию в среду, 25 октября. «Возможно, увольнение связано с переходом на другую должность», — предположил источник.

Сейчас департаментом лесного комплекса руководит Галина Громова, заместитель Владимира Артановского. Получить официальный комментарий в пресс-службе губернатора Тюменской области не удалось. «Без комментариев», — заявили в пресс-службе.

Артановский был назначен на должность директора департамента в марте 2014 года после того, как предыдущий руководитель, Денис Мамонтов, перешел на другую работу. Незадолго до того заместитель Мамонтова, Александр Пайвин оказался под судом по делу о взятке в особо крупном размере.

Николай Бастриков
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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