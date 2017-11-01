22:12 01 ноября 2017 0

Чтобы отремонтировать крышу дома, жильцам придется собрать миллион рублей. Или ждать 22 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюмени председателя общественного совета при фонде капремонта многоквартирных домов Тюменской области обвинили в нежелании помогать жителям «проблемного» дома. Жильцы дома с протекающей крышей и затопленным нечистотами подвалом обратились за помощью в Жилищную инспекцию, но, по собственному признанию, сделали этим ситуацию только хуже. Коммунальными разборками занялся местный ОНФ.

Собственники нескольких квартир в доме 62а по улице 50 лет Октября подали заявление в тюменское региональное отделение ОНФ. «Наш панельный, десятиэтажный 40-квартирный дом сдан в эксплуатацию в 1997 г. За это время не было сделано ни одного капитального ремонта. Течет весной крыша, протечки до первого этажа. В подвале комары, сырость в одном крыле, разрывы труб отопления», — возмущаются авторы обращения. По их словам, дом разрушают незаконно установленные в подвале водяные насосы и корни деревьев, а УК «Альтернатива» не принимает мер. Главная активистка, Наталья Громкова, в попытке добиться решения коммунальных проблем вместе с единомышленниками обратились в Государственную жилищную инспекцию Тюменской области.

Жилищная инспекция провела проверку и нашла нарушения в содержании дома — те, на которые жильцы совсем не рассчитывали. Инспекция потребовала от УК убрать перегородки, которыми жильцы отгородили себе тамбуры на этажах и демонтировать аппаратуру интернет-провайдера — в обоих случаях отсутствовало решение общего собрания жильцов, разрешающее установку.

При этом вопрос ремонта протекающей кровли здания так и остался открытым.

«Было плохо, но после обращения в жилинспекцию стало еще хуже, — удивляется Громкова. — Соучредитель нашей УК „Альтернатива“ Владимир Васильев, являющийся председателем Общественного совета НКО „Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области“, откровенно смеется над инициаторами обращения в ГЖИ. Говорит, не жаловались бы, был бы и текущий ремонт в 2018 г, который якобы был запланирован».

При этом капитальный ремонт крыши дома запланирован на период 2039—2044 годов.

В УК «Абсолют» и департаменте городского хозяйства администрации Тюмени жильцам предложили самостоятельно оплатить капитальный ремонт кровли, а затраты потом зачесть в счет платежей в фонд капремонта.

Цена вопроса — один миллион рублей, которые должны собрать собственники 40 квартир.

«Фронтовику» Сергею Соловьеву предстоит разобраться в проблемах жильцов, поссорившихся с УК и жилинспекцией Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Жилинспекция установила также, что дом по ул. 50 лет Октября, 62а состоит из двух частей, которыми управляют разные УК. Поскольку это незаконно, по представлению ГЖИ администрацией города назначен конкурс, которым будет выбрана единая «управляшка» для всего здания. «На конкурсе победит одна из плохих управляющих компаний, которая назначит самую низкую цену обслуживания», — переживает за судьбу дома Наталья Громкова.

Соучредитель УК «Альтернатива» Владимир Васильев признает, что крыша нуждается в капремонте — «отошла» стяжка, и текущий ремонт не решит проблему, он рассказал «URA.RU», что для досрочного капитального ремонта кровли злополучного дома нет другого способа, кроме сбора средств собственниками. Сама УК просто не располагает нужными деньгами. Директор УК «Альтернатива» Наталья Ускова заявила «URA.RU», что тариф для жильцов этого дома составляет 12 рублей (с учетом лифта и других платежей — около 18 рублей — ред.) за квадратный метр общего имущества, в то время как средний по Тюмени тариф для подобных домов — 28 рублей за кв м.

Как сообщили нашему агентству в региональном отделении ОНФ, обращение взято на контроль региональной рабочей группой «Качество повседневной жизни». Руководитель группы Сергей Соловьев изучает документы и будет прорабатывать данное обращение с государственной жилищной инспекцией Тюмени.

Получить комментарий Государственной жилищной инспекции Тюменской области на момент публикации не удалось.

Сейчас Наталья Громкова жалеет, что вообще обратилась к чиновникам за помощью. По ее словам, остальные жильцы обвиняют авторов обращения в свалившихся после проверки ГЖИ на свою голову проблемах. «Я думаю, мне проще продать свою квартиру, чем продолжать бороться», — говорит Громкова.