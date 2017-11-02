Челябинская область и ХМАО попали в число регионов, которым угрожает эпидемия опасного заболевания полиомиелит.
Причиной сложной обстановки стала нехватка вакцин от полиомиелита. После проведения Роспотребнадзором мониторинга в субъектах федерации выяснилось, что медикам не хватает более 800 тысяч доз вакцин: в наличие есть только 680 тысяч доз при необходимости почти 1,5 млн, пишет Life.ru.
На сегодняшний день в Челябинской области план вакцинации выполнен только наполовину, такая же ситуация и в Ханты-Мансийском автономном округе. При этом, на Южном Урале вакцина от опасного заболевания полностью закончилась.
В Роспотребнадзоре дефицит вакцины связали с тем, что ее просто не закупили, что ставит под угрозу «обеспечение необходимого уровня иммунитета против полиомиелита».
Ранее «URA.RU» писало, что вакцинация детей от опасного заболевания из-за отсутствия препарата приостановлена в Курганской области. Сейчас непривитыми остаются порядка 16 тысяч новорожденных. Регион на 2017 год заказывал в Минздраве 16,5 тысяч доз инактивированной полиомиелитной вакцины, а получил всего 470 доз.
Отметим, что чаще всего полиомиелитом заболевают дети в возрасте до пяти лет. Заболевание считается неизлечимым, его можно только предотвратить.