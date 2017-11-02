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02 ноября 2017
11:17  02 ноября 2017 0

Вакцины нет. Еще двум уральским регионам угрожает эпидемия полиомиелита

Вакцинация членов правительства Курганской обл. Курган, шприц, прививка от гриппа, перчатки медицинские, руки медсестры, вакцинация, медицина
Федерация не поставляет вакцину для прививокФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Челябинская область и ХМАО попали в число регионов, которым угрожает эпидемия опасного заболевания полиомиелит.

Причиной сложной обстановки стала нехватка вакцин от полиомиелита. После проведения Роспотребнадзором мониторинга в субъектах федерации выяснилось, что медикам не хватает более 800 тысяч доз вакцин: в наличие есть только 680 тысяч доз при необходимости почти 1,5 млн, пишет Life.ru.

На сегодняшний день в Челябинской области план вакцинации выполнен только наполовину, такая же ситуация и в Ханты-Мансийском автономном округе. При этом, на Южном Урале вакцина от опасного заболевания полностью закончилась.

В Роспотребнадзоре дефицит вакцины связали с тем, что ее просто не закупили, что ставит под угрозу «обеспечение необходимого уровня иммунитета против полиомиелита».

Ранее «URA.RU» писало, что вакцинация детей от опасного заболевания из-за отсутствия препарата приостановлена в Курганской области. Сейчас непривитыми остаются порядка 16 тысяч новорожденных. Регион на 2017 год заказывал в Минздраве 16,5 тысяч доз инактивированной полиомиелитной вакцины, а получил всего 470 доз.

Отметим, что чаще всего полиомиелитом заболевают дети в возрасте до пяти лет. Заболевание считается неизлечимым, его можно только предотвратить.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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