{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Похороны Ленина лоббирует Собянин. Собчак думает бросить кампанию. Ямальцы попросят Путина вновь стать президентом
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,43
Динамика за 2 недели
Евро 68,08
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
03 ноября 2017
22:55  03 ноября 2017 0

Ребенок уральской звезды «Дома-2» попал в больницу. «Этого лучше никому не видеть»

В сентябре Меньщиков объявил о расставании с супругойФото: страница Степана Менщикова в Instagram

Ребенок экс-участника проекта «Дом-2» из Екатеринбурга Степана Меньщикова попал в больницу из-за сильных конвульсий. Об этом рассказала мама малыша Евгения Шамаева, которая находится в клинике вместе с дочкой.

Она опубликовала в Instagram фото ребенка, под которым написала, что малышка находится в больнице уже четвертый день. Ранее после прогулки у нее неожиданно начались сильные судороги.

«Этого лучше, конечно, никому не видеть и не сталкиваться! Ребенок отключается полностью и бьется в конвульсиях, — рассказала Меньщикова. — Я раньше никогда не видела такого. Как оказалось, тут врачи говорят, что у младенцев такая реакция бывает на температуру». Мама малыша заметила, что в последние два дня состояние дочки улучшилось.

В сентябре Степан Меньщиков объявил о расставании со своей супругой Евгенией Шамаевой. В октябре бывший участник телепроекта «Дом-2» во время съемок программы «На самом деле» на «Первом канале» узнал, что старший сын был рожден не от него.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров