22:55 03 ноября 2017 0

В сентябре Меньщиков объявил о расставании с супругой Фото: страница Степана Менщикова в Instagram

Ребенок экс-участника проекта «Дом-2» из Екатеринбурга Степана Меньщикова попал в больницу из-за сильных конвульсий. Об этом рассказала мама малыша Евгения Шамаева, которая находится в клинике вместе с дочкой.

Она опубликовала в Instagram фото ребенка, под которым написала, что малышка находится в больнице уже четвертый день. Ранее после прогулки у нее неожиданно начались сильные судороги.

«Этого лучше, конечно, никому не видеть и не сталкиваться! Ребенок отключается полностью и бьется в конвульсиях, — рассказала Меньщикова. — Я раньше никогда не видела такого. Как оказалось, тут врачи говорят, что у младенцев такая реакция бывает на температуру». Мама малыша заметила, что в последние два дня состояние дочки улучшилось.

В сентябре Степан Меньщиков объявил о расставании со своей супругой Евгенией Шамаевой. В октябре бывший участник телепроекта «Дом-2» во время съемок программы «На самом деле» на «Первом канале» узнал, что старший сын был рожден не от него.