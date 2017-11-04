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04 ноября 2017
19:14  04 ноября 2017 0

В РЖД назвали, когда станут снова продавать билеты в плацкартные вагоны

Всероссийская акция по экспресс-тестированию на ВИЧ в вагон-лаборатории. Екатеринбург, поезд, поезда, электричка, железная дорога, электропоезд, ржд, жд вокзал, остановка первого вагона
Продажа билетов на 1 января 2018 года должна открыться не позднее, чем 16 ноябряФото: Анна Майорова © URA.RU

Продажи билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования возобновятся не позднее 16 ноября. Сообщение об этом появилось в официальном телеграм-канале Федеральной антимонопольной службы, а также на сайте РЖД.

Минтранс совместно с ведомством выработают консолидированную позицию по тарифам на перевозки пассажиров в плацкартных и общих вагонах на 2018 год. После этого ФАС согласует с правительством «взвешенные решения по этому вопросу, для открытия продаж билетов в сроки, установленные законодательством», подчеркнули в ФАС. Уточняется, что в соответствии с правилами перевозчик должен начать продажу билетов не позднее, чем за 45 дней до отправления. Таким образом, продажа билетов на 1 января 2018 года должна открыться не позднее, чем 16 ноября, пишет канал 360.

Статья по теме
РЖД остановили продажи билетов: так госкорпорация шантажирует власть

При этом в РЖД пообещали полностью удовлетворить спрос на перевозки в плацкарте в новогодние каникулы, передает Nation news. Сейчас АО «Федеральная пассажирская компания», которая осуществляет перевозки пассажиров в дальнем следовании, ожидает решения регулятора о размере тарифа в вагоны дальнего следования категории плацкарт и общие. «Сразу же после принятия соответствующих решений (согласно приказу Минтранса решение должно быть принято до 17 ноября) продажи билетов плацкартных и общих категорий будут возобновлены», — заявили в РЖД.

Отметим, Российские железные дороги с 3 ноября временно прекратили продажу билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования, отправляющихся с 1 января 2018 года. Мера связана с тем, что ФАС не приняла решение по уровню тарифов на пассажирские перевозки в 2018 году. Эксперты рассказали «URA.RU», можно ли говорить о начале ценовой войны между монополистом рынка РЖД и госорганом и как отмена продаж скажется на пассажирах.

Юрий Викторов
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