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04 ноября 2017
03 ноября 2017
06:29  04 ноября 2017 0

РЖД приостановили продажи билетов в плацкарт и общие вагоны

Клипарты. Сургут , поезд, путешествие, пассажир, плацкарт, ржавая вода
Россияне не смогут купить билеты до тех пор, пока ФАС не определится с новыми тарифами на пассажирские перевозкиФото: Алексей Андронов © URA.RU

РЖД временно закрыли продажу билетов в плацкартные вагоны поездов дальнего следования. По данным официального сайта компании, мера вызвана отсутствием решения Федеральной антимонопольной службы, не определившей тарифы на пассажирские перевозки в 2018 году.

«С 3 ноября 2017 года закрыта продажа проездных документов на плацкартные и общие вагоны в поездах формирования АО „ФПК“, следующих во внутригосударственном сообщении, начиная с даты отправления с начальных пунктов 1 января 2018 года», — говорится в сообщении компании.

В РЖД уточнили, что запрет не коснется поездов категории «Скоростной».

Сергей Макеев
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