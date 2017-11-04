РЖД приостановили продажи билетов в плацкарт и общие вагоны

06:29 04 ноября 2017 0

Россияне не смогут купить билеты до тех пор, пока ФАС не определится с новыми тарифами на пассажирские перевозки Фото: Алексей Андронов © URA.RU

РЖД временно закрыли продажу билетов в плацкартные вагоны поездов дальнего следования. По данным официального сайта компании, мера вызвана отсутствием решения Федеральной антимонопольной службы, не определившей тарифы на пассажирские перевозки в 2018 году.

«С 3 ноября 2017 года закрыта продажа проездных документов на плацкартные и общие вагоны в поездах формирования АО „ФПК“, следующих во внутригосударственном сообщении, начиная с даты отправления с начальных пунктов 1 января 2018 года», — говорится в сообщении компании.

В РЖД уточнили, что запрет не коснется поездов категории «Скоростной».