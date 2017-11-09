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09 ноября 2017
08 ноября 2017
07 ноября 2017
19:45  09 ноября 2017 0

«Это кошмар какой-то!» Тюменцев возмутила очередь к судебным приставам. ФОТО

Предварительное судебное заседание по делу блогера Руслана Соколовского. Екатеринбург, охрана, фссп россии, судебные приставы
К приставам на прием не попасть, говорят тюменцы в соцсетяхФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменцы в соцсетях с жаром обсуждают чудовищную очередь в УФССП по Тюменской области. Фотографии толпы людей, которая стоит на улице, опубликовала в популярном местном паблике «ВКонтакте» тюменка Екатерина С. В пресс-службе управления службы судебных приставов объяснили, откуда взялась толпа народа.

«К судебным приставам не попадёшь! Это кошмар какой-то», — написала Екатерина С. На снимках видна очередь — более четырех десятков человек стоят на улице вдоль стены здания. Запись собрала почти 200 комментариев.

«Опять деньги снимают без разбору, кто прав, кто виноват, они это любят», «Это просто ужас, постоянно так, очень много народу, так как в неделю два дня только приемных», «Они этим самым себе престиж поднимают», «Это Россия, ничего не изменилось после СССР, во всех инстанциях одно и то же», — пишут пользователи.

В пресс-службе УФССП по Тюменской области корреспонденту «URA.RU» сообщили, что люди столпились около здания перед началом приемных часов. «Прием идет с 13:00 до 18 часов. Люди пришли заранее, чтобы занять очередь, — отметили в пресс-службе. — Когда начались часы приема, на улице уже никого не было».

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Фото: Екатерина С., «ВКонтакте»

Марина Шарапова
© Служба новостей «URA.Ru»
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