Администрация Сургута подала иск в арбитражный суд ХМАО на ООО «Газпром Переработка». Об этом на своей странице в соцсети заявил мэр города Вадим Шувалов.
По словам градоначальника, исковое заявление подано в интересах жителей города — чиновники требуют исключить из единого государственного реестра недвижимости сведений о зонах минимальных расстояний от газопровода «Переработки».
«Причиной обращения в суд послужило то, что в минимально допустимые расстояния от газопроводов вошли земельные участки, объекты капитального строительства, расположенные на территории города Сургута. Это поселок Таежный, дачные кооперативы», — заявил Вадим Шувалов.
Как ранее подробно сообщало «URA.RU», в рекордную охранную зону конденсатопровода «Газпром переработки» (5 километров) попала треть Сургута, в том числе и международный аэропорт, а также еще несколько муниципалитетов ХМАО.
«В результате были приостановлены регистрации объектов недвижимости, расположенные в минимально допустимых расстояниях от газопроводов. Таким образом пострадали права собственников. Считаю, что сложившаяся ситуация противоречит действующему законодательству», — заявил Шувалов. Ранее первый вице-губернатор ХМАО Геннадий Бухтин заявлял, что муниципалитеты Югры подали в суд на «Переработку», и в региональном правительстве ждут положительного решения. Напомним, в Сургуте подобные проблемы есть с еще одной «трубой» — газопроводом «Газпром трансгаз Сургута», который также проходит через жилые территории крупнейшего города ХМАО. В дочерних структурах «Газпрома» ситуацию не комментируют.