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10:20  10 ноября 2017 0

Мэр Сургута публично бросил вызов югорской «дочке» «Газпрома». ВИДЕО

Экскурсия по объекту Центр адаптивного спорта, торжественная церемония чествования спортсменов XXXIII Сурдлимпийских игр. Сургут, глава сургута, Шувалов Вадим
Мэрия Сургута решилась на иск против «Газпром Переработки»Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Администрация Сургута подала иск в арбитражный суд ХМАО на ООО «Газпром Переработка». Об этом на своей странице в соцсети заявил мэр города Вадим Шувалов.

По словам градоначальника, исковое заявление подано в интересах жителей города — чиновники требуют исключить из единого государственного реестра недвижимости сведений о зонах минимальных расстояний от газопровода «Переработки».

«Причиной обращения в суд послужило то, что в минимально допустимые расстояния от газопроводов вошли земельные участки, объекты капитального строительства, расположенные на территории города Сургута. Это поселок Таежный, дачные кооперативы», — заявил Вадим Шувалов.

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Как ранее подробно сообщало «URA.RU», в рекордную охранную зону конденсатопровода «Газпром переработки» (5 километров) попала треть Сургута, в том числе и международный аэропорт, а также еще несколько муниципалитетов ХМАО.

«В результате были приостановлены регистрации объектов недвижимости, расположенные в минимально допустимых расстояниях от газопроводов. Таким образом пострадали права собственников. Считаю, что сложившаяся ситуация противоречит действующему законодательству», — заявил Шувалов. Ранее первый вице-губернатор ХМАО Геннадий Бухтин заявлял, что муниципалитеты Югры подали в суд на «Переработку», и в региональном правительстве ждут положительного решения. Напомним, в Сургуте подобные проблемы есть с еще одной «трубой» — газопроводом «Газпром трансгаз Сургута», который также проходит через жилые территории крупнейшего города ХМАО. В дочерних структурах «Газпрома» ситуацию не комментируют.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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