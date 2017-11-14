00:23 14 ноября 2017 0

Популярность КНДР как туристического направления продолжает расти Фото: depositphotos.com © URA.RU

Срок выдачи туристических виз россиянам, желающим посетить КНДР сократился до одного — двух дней с момента подачи заявления. Ранее время на получение визы обычно составляло порядка 20 дней.

«КНДР упростила получение виз для российских туристов, — цитирует Life сообщение компании NKorean, которая занимается организацией поездок в Северную Корею. — Теперь срок рассмотрения заявок на посещение страны в новогодние праздники может занять всего 1—2 дня».

Сокращение сроков рассмотрения заявлений сократился на фоне роста популярности Северной Кореи как туристического направления. При этом страна остается «закрытой» и пока не планирует введения безвизового режима.