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14 ноября 2017
13 ноября 2017
00:23  14 ноября 2017 0

Россиянам стало проще посещать Северную Корею

Северная Корея, КНДР, Евровидение, пхеньян, северная корея
Популярность КНДР как туристического направления продолжает растиФото: depositphotos.com © URA.RU

Срок выдачи туристических виз россиянам, желающим посетить КНДР сократился до одного — двух дней с момента подачи заявления. Ранее время на получение визы обычно составляло порядка 20 дней.

«КНДР упростила получение виз для российских туристов, — цитирует Life сообщение компании NKorean, которая занимается организацией поездок в Северную Корею. — Теперь срок рассмотрения заявок на посещение страны в новогодние праздники может занять всего 1—2 дня».

Сокращение сроков рассмотрения заявлений сократился на фоне роста популярности Северной Кореи как туристического направления. При этом страна остается «закрытой» и пока не планирует введения безвизового режима.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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