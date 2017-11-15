В Госдуме предложат заменить паспорт SIM-картой

05:38 15 ноября 2017 0

SIM-карту предложат сделать идентификатором личности Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Уже в 2018 году смартфоны могут заменить россиянам паспорт. В весеннюю сессию Госдума намерена инициировать разработку законопроект, по которому SIM-карта станет полноценным идентификатором личности гражданина.

Для полноценного запуска такого проекта, как рассказал «Известиям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, необходим специальный реестр сим-карт, жесткий контроль над ним во избежание мошенничеств, а также изменения в закон «О связи», «О банках и банковской деятельности», «О противодействии легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», пишут «Известия».

Количество SIM-карт, при этом продаваемых одному человеку, ограничивать не будут — каждая будет полноценным идентификатором, поэтому передавать карты третьим лицам будет уже нельзя. Что касается несовершеннолетних, на них симки будут оформлять родители.

Росфинмониторинг пока не готов поддержать инициативу, поскольку для реализации этого проекта необходимо ужесточить правила выдачи SIM-карты, чтобы мошенники не могли изготовить ее дубликат.