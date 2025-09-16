В России появится список продуктов, которые не будут резко дорожать

В России планируют создать перечень продовольственных товаров первой необходимости, наценка на который не будет превышать 10%. Скоро такое предложение вынесут на рассмотрение в Госдуму, сообщил глава комитета по аграрным вопросам нижней палаты Федерального собрания Владимир Кашин.
«Новый законопроект будет содержать перечень из пяти видов товаров первой необходимости, торговая наценка на которые не должна превышать 10%. Это будут хлебобулочные изделия, молочные продукты, крупы. Окончательный список сейчас согласовываем с профильными ведомствами», — объяснил Кашин в беседе с «Парламентской газетой».
Ранее было установлено, что при снижении инфляции плодоовощная продукция подешевела на 1,99%, а остальные продовольственные товары подорожали на 0,24%, передает «Национальная служба новостей». По данным Роспотребнадзора, за 10 лет в стране заметнее всего поднялись цены на сливочное масло, яблоки и мороженую рыбу, пишет RT.
