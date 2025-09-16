16 сентября 2025

Отключение интернета на Камчатке не скажется на работе крупных торговых сетей

На Камчатке с 25 по 29 сентября временно отключат интернет, но на работе крупных торговых сетей это не отразится. Об этом рассказали в правительстве Камчатского края.

«Временное отключение интернета на Камчатке не сильно отразится на работе крупных торговых сетей», — передает РИА Новости со ссылкой на краевые власти. Уточняется, что «Ростелеком» проведет работы по обновлению береговой инфраструктуры подводной волоконно-оптической линии связи «Сахалин-Камчатка» в Усть-Большерецком округе.

Ограничения доступа к интернету в российских регионах ранее уже вводились по разным причинам, включая технические работы, обеспечение безопасности и проведение массовых мероприятий. Для минимизации последствий таких отключений Минцифры России составило перечень «белых» сайтов и сервисов, которые должны оставаться доступными гражданам даже при временных ограничениях связи, чтобы обеспечить работу ключевых сервисов и организаций.

