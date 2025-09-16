Финансист Ермилова: россиянам могут пригодиться разные типы финансовых подушек

Жителям России необходимы разные виды финансовых подушек, то есть сбережений на непредвиденные расходы. Человек может заболеть или потерять работу и тогда накопленные деньги помогут преодолеть трудности. Об этом рассказала международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Плеханова Мария Ермилова.
«Размер финансовой подушки зависит от образа жизни человека, уровня расходов и стабильности дохода», — сообщила Ермилова изданию «Прайм». Она добавила, что желательно иметь деньги на покрытие расходов на проживание от трех месяцев до одного года. Еще лучше иметь годовой запас финансов на жизнь, советует эксперт.
Для обеспечения финансовой устойчивости важно учитывать все регулярные расходы, установить реалистичный бюджет и регулярно откладывать средства. «Даже небольшие суммы, которые вы сможете откладывать ежемесячно, со временем обеспечат защиту ваших интересов в случае непредвиденных обстоятельств», — отметила Ермилова.
Людям важно анализировать свои расходы, сокращать необязательные траты, а также рассматривать дополнительные источники дохода — например, фриланс или сдачу недвижимости в аренду. Для увеличения доходности накоплений можно использовать различные инструменты: банковские депозиты, облигации, акции и другие формы инвестирования, подчеркивает финансовый эксперт.
В последние годы вопрос сохранения и приумножения сбережений стал особенно актуален для россиян из-за высокой инфляции и снижения ставок по банковским вкладам. Жители страны активно ищут альтернативные инструменты для формирования финансовой подушки: помимо вкладов, растет интерес к облигациям, недвижимости и диверсификации портфеля. Эксперты подчеркивают важность разумного распределения средств и учета рыночных рисков.
