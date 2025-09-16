Политолог Коновалова: устранение Мадуро способно ударить по России

Гипотетическое устранение президента Венесуэлы Николаса Мадуро в ходе конфликта с США может нанести удар по интересам России в Латинской Америке. Об этом сообщила политолог, старший преподаватель кафедры мировой политики Санкт-Петербургского государственного университета Ксения Коновалова-Алхименкова.
«Момент для решительных мер поддержки для России неудачный, так как мы ориентированы на „дух Аляски“ и имеем дела поважнее, чем обострять отношения с США», — процитировала Коновалову-Алхименкову Лента.ру. Преподаватель отметила, что давление со стороны Вашингтона на дружественный Москве Каракас — существенная проблема для РФ на фоне текущей международной повестки.
Политолог также подчеркнула, что сценарий отстранения Мадуро с поста главы государства на данный момент маловероятен. В то же время она подчеркнула наличие определенных рисков, способных спровоцировать полномасштабный конфликт.
Как сообщало URA.RU, Венесуэла обвинила США в конфликте после нападения эсминца на рыбаков. Операция не имела никакой стратегической соразмерности и представляла собой прямую провокацию, вызванную незаконным применением чрезмерных военных средств, подчеркнули в Каракасе.
Ранее американские военные уничтожили корабль из Венесуэлы, на котором перевозили наркотики. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. По его информации, были ликвидированы 11 участников венесуэльского наркокартеля Tren de Aragua.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.