CNN Brazil: экс-президента Бразилии госпитализировали в сопровождении полиции

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару, руководивший страной с 2019 по 2023 год, был госпитализирован в медицинский центр Бразилиа днем 16 сентября. Об этом сообщает телеканал CNN Brazil со ссылкой на собственные источники. По данным канала, политика доставили в сопровождении сотрудников уголовной полиции после ухудшения состояния здоровья.
«Болсонару был доставлен в больницу Бразилиа во вторник днем в сопровождении сотрудников уголовной полиции», — говорится в сообщении CNN Brazil. Информацию о характере и тяжести состояния экс-главы государства на момент публикации не приводится.
Собеседники канала уточняют, что Болсонару находится под наблюдением врачей. Новых комментариев от представителей политика или медицинского учреждения пока не поступало.
Ситуация вокруг бывшего главы государства обострилась после недавнего решения суда. 12 сентября стало известно, что Жаир Болсонару приговорен к 27 годам лишения свободы за попытку государственного переворота. Виновными были также признаны семь его ближайших соратников — среди них высокопоставленные министры и чиновники, участвовавшие в событиях ноября 2024 года. Ранее, 4 августа, Болсонару был отправлен под домашний арест после предъявления обвинений по этому делу.
