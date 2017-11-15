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10 ноября 2017
11:10  15 ноября 2017 1

Семья с ребенком провалилась под лед на Ямале

Спасение на водах зима. Утопающий. Полынья. Прорубь. Лед. Челябинск., полынья, прорубь, лед, спасатель, утопающий
Глава семьи утонул во время переправы через рекуФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В селе Мужи Шурышкарского района ЯНАО мужчина с женой и дочкой провалился под лед. Они пытались пересечь реку на снегоходе. Женщину с ребенком удалось спасти. Мужчина погиб на месте.

ЧП произошло 14 ноября, около 18 часов. Как выяснилось, снегоходом управлял отец семейства. При передвижении они угодили в полынью. Сейчас пострадавшие находятся в больнице, их состояние стабильное. Тело погибшего спасатели достали из полыньи, сообщает агентство «Север-пресс».

Сейчас на реках Ямала ледостав. Толщина льда в некоторых районах достигла безопасной для прохода людей, но пока небезопасна для проезда техники. Во всем регионе введен запрет выхода на лед. Тем не менее ни один год на Ямале не обходится без несчастных случаев. Чаще всего проваливаются под лед и гибнут жители поселков, передвигающиеся на вездеходах.

Вячеслав Егоров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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