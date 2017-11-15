Семья с ребенком провалилась под лед на Ямале

11:10 15 ноября 2017 1

Глава семьи утонул во время переправы через реку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В селе Мужи Шурышкарского района ЯНАО мужчина с женой и дочкой провалился под лед. Они пытались пересечь реку на снегоходе. Женщину с ребенком удалось спасти. Мужчина погиб на месте.

ЧП произошло 14 ноября, около 18 часов. Как выяснилось, снегоходом управлял отец семейства. При передвижении они угодили в полынью. Сейчас пострадавшие находятся в больнице, их состояние стабильное. Тело погибшего спасатели достали из полыньи, сообщает агентство «Север-пресс».

Сейчас на реках Ямала ледостав. Толщина льда в некоторых районах достигла безопасной для прохода людей, но пока небезопасна для проезда техники. Во всем регионе введен запрет выхода на лед. Тем не менее ни один год на Ямале не обходится без несчастных случаев. Чаще всего проваливаются под лед и гибнут жители поселков, передвигающиеся на вездеходах.