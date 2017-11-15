В Перми на дамбе Стаханова-Чкалова разрушается асфальтовое покрытие. Горожане опасаются, что весной из-за половодья ситуация может стать критической.
Фото обрушения выложил в соцсетях один из пользователей паблика «Подслушано Пермь». «По весне смоет все, как было на Красавинском мосту в этом году весной», — пишет очевидец. Между тем в мэрии уже знают о сложившейся ситуации. «В ближайшее время на дамбе будут проведены первоочередные противоаварийные мероприятия. В течение зимнего сезона будет поводиться регулярный мониторинг объекта. Весной 2018 года, как только позволят погодные условия, будет проведен полноценный ремонт», — пояснили «URA.RU» в управлении внешнего благоустройства.
На переезде «Чкалова-Стаханова» всегда очень высокий трафик — дамба соединяет сразу три района города. Она позволяет жителям Индустриального района попасть в центр, минуя загруженное шоссе Космонавтов и Центральный рынок, на подъезде к которому в часу пик постоянные пробки. Обрушение и закрытие этого путепровода приведет к транспортному коллапсу.
Минувшей весной из-за ливневых дождей и половодья в Пермском крае рухнули сразу несколько мостов. Под угрозой оказался Красавинский мост, который соединяет в столице края правый и левый берег Камы — там обрушилась часть асфальтового покрытия и деформировалось ограждение.