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Главные новости Тюменской области
15:45  21 ноября 2017 0

Тюменским чиновникам придется рассказать, что строят на месте снесенных домов

Комиссия по экономике и ЖКХ Гордумы. Тюмень, баранчук николай
Юрий Баранчук запросил у чиновников статистику по снесенным домамФото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюмени на месте снесенных аварийных домов появляются офисные здания и кафе. Об этом на заседании комиссии по экономической политике и ЖКХ сегодня, 21 ноября, сообщил депутат Юрий Коновалов. В итоге народные избранники попросили чиновников подготовить информацию о снесенных домах.

После доклада главы городского департамента имущественных отношений Елены Уляшевой о реализации жилищной политики в Тюмени на 2015—2019 годы, Юрий Коновалов поинтересовался, сколько бюджетных средств потрачено на охрану предназначенных к сносу аварийных домов и что появляется в городе на их месте. Как выяснилось, в 2016 году на охрану было потрачено два миллиона рублей.

«Охраняем жилые дома там, где процедура сноса еще невозможна, но при этом большая часть квартир расселена, — пояснила Уляшева. — Чтобы там не произошло самовольного заселения, чтобы нам не пришлось либо еще квартиры предоставлять, либо уходить в дальнейшие суды». Территории после сноса домов, по словам чиновницы, «согласно общему правилу муниципального образования, предоставляются управам для дальнейшего благоустройства».

«Я бы не согласился, — возразил Коновалов. — Потому что на месте снесенных домов появляются офисные здания, дома появляются, я знаю. К счастью, у меня в округе появляются только парковки, потому что я держу этот вопрос на контроле. А в целом по городу я вижу: на улице Ямской снесли два дома, появилось офисное здание, кафе появляются».

Результаты «Экологического рейтинга российских городов — 2017»
Пресс-служба ОНФ

Коновалова поддержал председатель думской комиссии депутат Юрий Баранчук: «Мы на думе говорили, что у нас там будут только элементы благоустройства, озеленения и парковки». Он обратился к замглавы администрации Тюмени Максиму Афанасьеву: «Максим Викторович, у меня к вам просьба: по тем домам, которые снесены и переданы управам, предоставьте, пожалуйста, статистику относительно количества этих свободных участков, переданных для благоустройства и организации парковочных мест».

Кроме того, депутат попросил главу департамента имущественных отношений Елену Уляшеву предоставить думской комиссии данные о количестве снесенных домов.

Надежда Карташова
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