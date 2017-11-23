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23 ноября 2017
14:28  23 ноября 2017 0

В Сети обсуждают снимок человека без скафандра на Луне. В стороне не остался даже российский сенатор

Открытая лицензия от 07.10.2016. Планеты, кулак, космос, луна, планета, астрономия
Видео набрало 2 миллиона просмотров на неделюФото: pixabay.com

Тема «лунного заговора„получило продолжение: блогеры активно обсуждают старый снимок NASA с Луны. На нем в отражении скафандра астронавта можно разглядеть фигуру человека без какого-либо специального оборудования для нахождения на поверхности спутника Земли. В стороне от споров не остался даже российский сенатор.

Пользователь Streetcap1 выложил на YouTube видео, где провел собственный анализ фотографии, которая, по его мнению, служит доказательством теории «лунного заговора». Тема вызвала широкий резонанс: за неделю зарегистрировано около 2 миллионов просмотров ролика, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Как передает «Ридус», пользователь делает выводы, что миссия американских астронавтов на Луне на самом деле была срежиссирована и снята на Земле. Загадочная фигура человека — это кто-то из работников студии, случайно попавший в кадр.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков пошутил, что на фотографии, которую предъявили конспирологи, запечатлен сверхчеловек, пишет «Национальная служба новостей».

«Сенсация: в шлеме астронавта США, снятого на Луне в 1972, обнаружено отражение человека БЕЗ СКАФАНДРА. Павильонные съемки или сверхчеловек?» — написал сенатор на своей странице в Твиттере.

Дарья Рукачёва
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