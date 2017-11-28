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13:26  28 ноября 2017 0

Суд отправил в СИЗО второго фигуранта громкого коррупционного скандала в Ноябрьске

Ревазу Порфирову заменили меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражуФото: сайт sural.gosnadzor.ru
новость из сюжета:
Арест гендиректора «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»
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Суд решил изменить временную меру пресечения заместителю начальника северо-уральского управления Ростехнадзора Ревазу Порфирову. Он был задержан вместе с экс-гендиректором компании «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» Павлом Крюковым в рамках расследования уголовного дела о коммерческом подкупе. Порфирову домашний арест был заменен на заключение в следственном изоляторе. Об этом сообщают собственные источники агентства в силовых структурах.

Павел Крюков и Реваз Порфиров были задержаны в ходе спецоперации 17 ноября около дома Порфирова. Им предъявлены обвинения в коммерческом подкупе. По версии следователей, Крюков через Порфирова получил от коммерческой компании взятку более миллиона рублей за осуществление деятельности, входящей в его служебные обязанности.

Официально следственные действия в региональном СКР не комментируют.

Вячеслав Егоров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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