13:26 28 ноября 2017 0

Ревазу Порфирову заменили меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу Фото: сайт sural.gosnadzor.ru

Суд решил изменить временную меру пресечения заместителю начальника северо-уральского управления Ростехнадзора Ревазу Порфирову. Он был задержан вместе с экс-гендиректором компании «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» Павлом Крюковым в рамках расследования уголовного дела о коммерческом подкупе. Порфирову домашний арест был заменен на заключение в следственном изоляторе. Об этом сообщают собственные источники агентства в силовых структурах.

Павел Крюков и Реваз Порфиров были задержаны в ходе спецоперации 17 ноября около дома Порфирова. Им предъявлены обвинения в коммерческом подкупе. По версии следователей, Крюков через Порфирова получил от коммерческой компании взятку более миллиона рублей за осуществление деятельности, входящей в его служебные обязанности.

Официально следственные действия в региональном СКР не комментируют.