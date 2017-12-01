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01 декабря 2017
Главные новости Москвы
19:52  01 декабря 2017 0

Евросоюз смягчил санкции против России ради полета на Марс

Космос, планеты, лесные пожары, ураган, природные катаклизмы, космос, космический корабль, астрономия, планеты, космический аппарат
Цель проекта — поиск доказательств существования в прошлом и настоящем жизни на МарсеФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Евросоюз вывел из-под антироссийских санкций операции по закупке вещества, которое используется в качестве топлива при реализации второго этапа совместного российско-европейского проекта ExoMars-2020. Документ об этом опубликован в Журнале ЕС.

Согласно документу, запрет на операции, связанные с закупкой и доставкой гидразина, снимается. Однако связанная с этим техническая или финансовая помощь со стороны России должна быть предварительно одобрена «компетентными органами», передает РБК.

Это топливо в рамках проекта предназначено для спускаемого модуля, который весит 5 тонн, и несущего модуля массой 300 кг. ExoMars реализуется на основе соглашения, которое в 2013 году подписали Роскосмос и Европейское космическое агентство.

Ранее ученые обнаружили на Марсе останки живых существ. На снимках с поверхности планеты они увидели нечто похожее на скелет животного — череп с челюстями и зубами.

Ксения Томашова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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