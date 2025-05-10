10 мая 2025

Авиакомпании РФ облетают закрытое воздушное пространство Индии

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейсы российских компаний летят в Дели и на Гоа, обходя закрытое воздушное пространство
Рейсы российских компаний летят в Дели и на Гоа, обходя закрытое воздушное пространство Фото:

Российские авиакомпании продолжают выполнять рейсы в индийские города Дели и Гоа, несмотря на временное закрытие части воздушного пространства Индии. Об этом сообщает сообщает Росавиация, передают СМИ.

«Росавиация находится на связи с авиационными властями Индии. Отечественные авиакомпании летают в Дели и на Гоа, облетая временно закрытое воздушное пространство Индии. То же самое с транзитными рейсами», — сообщили в ведомстве агентству РИА Новости.

Ранее первый заместитель главы МИД Индии заявил, что с 17:00 по местному времени (14:30 мск) Индия и Пакистан прекратили все обстрелы. В том числе и военные действия на земле, в воздухе и на море.

URA.RU рассказывало, что в Индии обвинили Пакистан в нарушении перемирия. Силы противовоздушной обороны (ПВО) Индии открыли огонь по воздушным целям со стороны Пакистана в центре города Сринагар, расположенного в союзной территории Джамму и Кашмир.

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Российские авиакомпании продолжают выполнять рейсы в индийские города Дели и Гоа, несмотря на временное закрытие части воздушного пространства Индии. Об этом сообщает сообщает Росавиация, передают СМИ. «Росавиация находится на связи с авиационными властями Индии. Отечественные авиакомпании летают в Дели и на Гоа, облетая временно закрытое воздушное пространство Индии. То же самое с транзитными рейсами», — сообщили в ведомстве агентству РИА Новости. Ранее первый заместитель главы МИД Индии заявил, что с 17:00 по местному времени (14:30 мск) Индия и Пакистан прекратили все обстрелы. В том числе и военные действия на земле, в воздухе и на море. URA.RU рассказывало, что в Индии обвинили Пакистан в нарушении перемирия. Силы противовоздушной обороны (ПВО) Индии открыли огонь по воздушным целям со стороны Пакистана в центре города Сринагар, расположенного в союзной территории Джамму и Кашмир.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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