Путин заявил о несоблюдении Киевом предложенного РФ перемирия

Инициатива Москвы по прекращению огня неоднократно встречала сопротивление со стороны Киева. Украинская сторона каждый раз саботировала предложения о перемирии. Об этом рассказал президент России Владимир Путин.
«Россия ранее неоднократно выступала с инициативами по прекращению огня, однако они раз за разом саботировались украинской стороной», — сказал Путин в прямом эфире на канале «Россия-24».
Ранее URA.RU сообщало, что Путин призвал власти Украины возобновить прямые переговоры с Россией, прерванные ранее по инициативе Киева. Он предложил начать диалог без предварительных условий уже 15 мая, отметив, что оптимальной площадкой для этого может стать Стамбул.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.