10 мая 2025

Путин заявил о несоблюдении Киевом предложенного РФ перемирия

© Служба новостей «URA.RU»
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Путин заявил, что Россия неоднократно выступала с инициативами по прекращению огня
Путин заявил, что Россия неоднократно выступала с инициативами по прекращению огня Фото:

Инициатива Москвы по прекращению огня неоднократно встречала сопротивление со стороны Киева. Украинская сторона каждый раз саботировала предложения о перемирии. Об этом рассказал президент России Владимир Путин. 

«Россия ранее неоднократно выступала с инициативами по прекращению огня, однако они раз за разом саботировались украинской стороной», — сказал Путин в прямом эфире на канале «Россия-24».  

Ранее URA.RU сообщало, что Путин призвал власти Украины возобновить прямые переговоры с Россией, прерванные ранее по инициативе Киева. Он предложил начать диалог без предварительных условий уже 15 мая, отметив, что оптимальной площадкой для этого может стать Стамбул. 

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Инициатива Москвы по прекращению огня неоднократно встречала сопротивление со стороны Киева. Украинская сторона каждый раз саботировала предложения о перемирии. Об этом рассказал президент России Владимир Путин.  «Россия ранее неоднократно выступала с инициативами по прекращению огня, однако они раз за разом саботировались украинской стороной», — сказал Путин в прямом эфире на канале «Россия-24».   Ранее URA.RU сообщало, что Путин призвал власти Украины возобновить прямые переговоры с Россией, прерванные ранее по инициативе Киева. Он предложил начать диалог без предварительных условий уже 15 мая, отметив, что оптимальной площадкой для этого может стать Стамбул. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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