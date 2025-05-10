Кремлевский журналист извинился перед Лукашенко за репортаж с Дня Победы

Специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников, входящий в «кремлевский пул», извинился перед президентом Белоруссии Александром Лукашенко за ошибку в своем репортаже о параде 9 мая. Об этом сам журналист сообщил в telegram-канале издания после того, как в Белоруссии обратили внимание на его слова о поведении Лукашенко на торжественном мероприятии.
«Я вчера в репортаже „Победа была за ними“ про парад написал, что Александр Лукашенко не встал, когда мимо шел военный расчет Белоруссии. А тут об этом стали говорить в Белоруссии, я посмотрел видео трансляции парада. Было, встал. И кулак сжал и поднял. И сел. <...> Так что стоит принести извинения президенту Белоруссии. Дело серьезное», — написал Колесников на канале. Он также добавил, что сам бы расстроился, окажись на месте Лукашенко в данной ситуации.
Он также пояснил причину своей ошибки. Журналисты, по его словам, работали в суматохе, стараясь охватить всех присутствующих. «Немудрено было и запыхаться», — подытожил Колесников.
Лукашенко вместе с другими иностранными лидерами посетили Москву 9 мая. Отмечалось, что белорусский глава при этом большую часть времени провел в общении с президентом России Владимиром Путиным. Они также поддерживали контакт и с лидером КНР Си Цзиньпинем.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.