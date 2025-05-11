Ушаков: Россия ждет реакцию Украины на предложение провести переговоры

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Ушаков подчеркнул, что Москва ожидает информации из Киева
Ушаков подчеркнул, что Москва ожидает информации из Киева Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Россия ожидает ответа от Украины на предложение провести переговоры в Стамбуле 15 мая. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Ну, конечно, реакцию ждем», — процитировало слова Ушакова РИА Новости. Российская сторона уже озвучила инициативу о проведении встречи 15 мая, и теперь ожидает официального ответа от Киева.

Как сообщало URA.RU ранее, переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле, по словам Ушакова, будут возобновлены с учетом реальной ситуации. Формат обсуждения скорректируется в зависимости от текущих обстоятельств.

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Россия ожидает ответа от Украины на предложение провести переговоры в Стамбуле 15 мая. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. «Ну, конечно, реакцию ждем», — процитировало слова Ушакова РИА Новости. Российская сторона уже озвучила инициативу о проведении встречи 15 мая, и теперь ожидает официального ответа от Киева. Как сообщало URA.RU ранее, переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле, по словам Ушакова, будут возобновлены с учетом реальной ситуации. Формат обсуждения скорректируется в зависимости от текущих обстоятельств.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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