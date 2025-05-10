10 мая 2025

Помощник Путина раскрыл при каком условии возобновятся переговоры в Стамбуле

Ушаков: переговоры с Украиной возобновятся с учетом реальной ситуации
© Служба новостей «URA.RU»
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Ушаков прокомментировал заявление Путина о возобновлении переговоров с Украиной
Ушаков прокомментировал заявление Путина о возобновлении переговоров с Украиной Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле будут возобновлены с учетом реальной ситуации. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. В ответ на вопрос, начнутся ли переговоры с того момента, на котором они были прерваны в 2022 году, он подчеркнул, что формат обсуждения будет скорректирован в зависимости от текущих обстоятельств.

«С учетом этого, конечно. С учетом реальной ситуации», — заявил Ушаков. Так он ответил на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Место проведения — Стамбул — было выбрано не случайно: именно здесь в 2022 году уже проходили встречи делегаций двух стран. Тогда стороны обсуждали вопросы прекращения огня и возможные пути урегулирования конфликта, однако договоренности достигнуты не были.

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Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле будут возобновлены с учетом реальной ситуации. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. В ответ на вопрос, начнутся ли переговоры с того момента, на котором они были прерваны в 2022 году, он подчеркнул, что формат обсуждения будет скорректирован в зависимости от текущих обстоятельств. «С учетом этого, конечно. С учетом реальной ситуации», — заявил Ушаков. Так он ответил на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина. Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Место проведения — Стамбул — было выбрано не случайно: именно здесь в 2022 году уже проходили встречи делегаций двух стран. Тогда стороны обсуждали вопросы прекращения огня и возможные пути урегулирования конфликта, однако договоренности достигнуты не были.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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