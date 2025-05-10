Папа Римский Лев XIV назвал главную проблему человечества

Искусственный интеллект (ИИ) является одной из важнейших проблем, стоящих перед человечеством. Об этом во время своей первой встречи с кардиналами после избрания главой Католической церкви заявил Папа Римский Лев XIV.
«По словам Папы Римского Льва XIV, искусственный интеллект создает проблемы для защиты человеческого достоинства, справедливости и труда. Озвученная позиция совпадает с мнением предыдущего понтифика, папы Франциска», — уточнила Al Jazeera.
Как сообщало URA.RU ранее, в ходе своей первой проповеди в ходе мессы в Сикстинской капелле Папа Римский Лев XIV отметил, что воспринимать Иисуса Христа как супермена или харизматичного лидера — это равносильно атеизму. Также он подчеркнул, что планирует сосредоточиться на вопросах социального порядка в условиях цифровой революции.
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