10 мая 2025

Папа Римский Лев XIV назвал главную проблему человечества

Al Jazeera: Папа Римский Лев XIV назвал ИИ проблемой
© Служба новостей «URA.RU»
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Искусственный интеллект стал новой угрозой для общества
Искусственный интеллект стал новой угрозой для общества Фото:

Искусственный интеллект (ИИ) является одной из важнейших проблем, стоящих перед человечеством. Об этом во время своей первой встречи с кардиналами после избрания главой Католической церкви заявил Папа Римский Лев XIV.

«По словам Папы Римского Льва XIV, искусственный интеллект создает проблемы для защиты человеческого достоинства, справедливости и труда. Озвученная позиция совпадает с мнением предыдущего понтифика, папы Франциска», — уточнила Al Jazeera.

Как сообщало URA.RU ранее, в ходе своей первой проповеди в ходе мессы в Сикстинской капелле Папа Римский Лев XIV отметил, что воспринимать Иисуса Христа как супермена или харизматичного лидера — это равносильно атеизму. Также он подчеркнул, что планирует сосредоточиться на вопросах социального порядка в условиях цифровой революции.

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Искусственный интеллект (ИИ) является одной из важнейших проблем, стоящих перед человечеством. Об этом во время своей первой встречи с кардиналами после избрания главой Католической церкви заявил  Папа Римский Лев XIV. «По словам Папы Римского Льва XIV, искусственный интеллект создает проблемы для защиты человеческого достоинства, справедливости и труда. Озвученная позиция совпадает с мнением предыдущего понтифика, папы Франциска», — уточнила Al Jazeera. Как сообщало URA.RU ранее, в ходе своей первой проповеди в ходе мессы в Сикстинской капелле Папа Римский Лев XIV отметил, что воспринимать Иисуса Христа как супермена или харизматичного лидера — это равносильно атеизму. Также он подчеркнул, что планирует сосредоточиться на вопросах социального порядка в условиях цифровой революции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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