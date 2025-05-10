10 мая 2025

Зеленский опубликовал совместное заявление по итогам встречи с лидерами ЕС

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Зеленский опубликовал совместное заявление по итогам встречи с европейскими лидерами
Зеленский опубликовал совместное заявление по итогам встречи с европейскими лидерами Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Полное прекращение огня на срок не менее 30 суток должно начаться с 12 мая — к такому выводу пришли европейские лидеры по итогам встречи в Киеве. Соответствующее совместное заявление президентов и премьер-министров Франции, Германии, Польши, Великобритании и Украины опубликовано президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Европейские политики пришли к мнению, что полное прекращение огня на срок не менее 30 суток должно начаться с 12 мая. Мониторинг может быть развернут в координации с США, после чего должны начаться содержательные переговоры», — сообщает Lenta.ru. По данным агентства, эта позиция поддерживается не только странами Европы, но и Соединенными Штатами.

Как уточняется в материале, в случае отказа России от принятия условий о прекращении огня, западные государства рассматривают возможность введения более жестких санкций. Под ограничения могут попасть банковский и энергетический сектора российской экономики.

Ранее стало известно, что в Киев приехали президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц, а также главы правительств Великобритании и Польши — Кир Стармер и Дональд Туск. Политики планируют обсудить широкий круг вопросов с «коалицией желающих», среди которых — урегулирование конфликта на Украине.

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Полное прекращение огня на срок не менее 30 суток должно начаться с 12 мая — к такому выводу пришли европейские лидеры по итогам встречи в Киеве. Соответствующее совместное заявление президентов и премьер-министров Франции, Германии, Польши, Великобритании и Украины опубликовано президентом Украины Владимиром Зеленским. «Европейские политики пришли к мнению, что полное прекращение огня на срок не менее 30 суток должно начаться с 12 мая. Мониторинг может быть развернут в координации с США, после чего должны начаться содержательные переговоры», — сообщает Lenta.ru. По данным агентства, эта позиция поддерживается не только странами Европы, но и Соединенными Штатами. Как уточняется в материале, в случае отказа России от принятия условий о прекращении огня, западные государства рассматривают возможность введения более жестких санкций. Под ограничения могут попасть банковский и энергетический сектора российской экономики. Ранее стало известно, что в Киев приехали президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц, а также главы правительств Великобритании и Польши — Кир Стармер и Дональд Туск. Политики планируют обсудить широкий круг вопросов с «коалицией желающих», среди которых — урегулирование конфликта на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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