Россиян предупредили о новом ограничении при переводе денег

С 30 мая 2025 года в России вводится ограничение на сумму переводов при упрощенной идентификации без открытия банковского счета — не более 100 тысяч рублей или эквивалент в иностранной валюте. Об этом сообщила международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.
«С 30 мая 2025 года в рамках антиотмывочного законодательства у нас вводятся определенные ограничения, связанные с суммой перевода. С упрощенной идентификацией можно будет переводить не более 100 тысяч рублей либо эквивалентную сумму в иностранной валюте. Это касается также электронных средств», — рассказала эксперт агентству «Прайм».
Мария Ермилова также пояснила, что ранее максимальный предел перевода при упрощенной идентификации без открытия счета не был нигде зафиксирован, что не соответствовало международным стандартам по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. Новое ограничение позволит устранить этот пробел и привести национальное законодательство в соответствие с требованиями международных организаций.
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