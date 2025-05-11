Россиян предупредили о новом ограничении при переводе денег

Финансист Ермилова: с 30 мая начнут действовать ограничения на денежные переводы
© Служба новостей «URA.RU»
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С 30 мая россияне смогут переводить не более 100 тысяч рублей
С 30 мая россияне смогут переводить не более 100 тысяч рублей Фото:

С 30 мая 2025 года в России вводится ограничение на сумму переводов при упрощенной идентификации без открытия банковского счета — не более 100 тысяч рублей или эквивалент в иностранной валюте. Об этом сообщила международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.

«С 30 мая 2025 года в рамках антиотмывочного законодательства у нас вводятся определенные ограничения, связанные с суммой перевода. С упрощенной идентификацией можно будет переводить не более 100 тысяч рублей либо эквивалентную сумму в иностранной валюте. Это касается также электронных средств», — рассказала эксперт агентству «Прайм».

Мария Ермилова также пояснила, что ранее максимальный предел перевода при упрощенной идентификации без открытия счета не был нигде зафиксирован, что не соответствовало международным стандартам по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. Новое ограничение позволит устранить этот пробел и привести национальное законодательство в соответствие с требованиями международных организаций. 

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С 30 мая 2025 года в России вводится ограничение на сумму переводов при упрощенной идентификации без открытия банковского счета — не более 100 тысяч рублей или эквивалент в иностранной валюте. Об этом сообщила международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова. «С 30 мая 2025 года в рамках антиотмывочного законодательства у нас вводятся определенные ограничения, связанные с суммой перевода. С упрощенной идентификацией можно будет переводить не более 100 тысяч рублей либо эквивалентную сумму в иностранной валюте. Это касается также электронных средств», — рассказала эксперт агентству «Прайм». Мария Ермилова также пояснила, что ранее максимальный предел перевода при упрощенной идентификации без открытия счета не был нигде зафиксирован, что не соответствовало международным стандартам по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. Новое ограничение позволит устранить этот пробел и привести национальное законодательство в соответствие с требованиями международных организаций. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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