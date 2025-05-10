Путин: Киев саботировал инициативы о прекращении огня

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Президент России Владимир Путин заявил, что Москва неоднократно предлагала инициативы по установлению режима прекращения огня, однако эти предложения неизменно встречали противодействие и были отвергнуты украинской стороной. Трансляция выступления идет на телеканале «Россия-24».
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