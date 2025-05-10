10 мая 2025

Макрон не исключил возможность размещения западных военных на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент Франции прокомментировал размещение военных на Украине
Президент Франции прокомментировал размещение военных на Украине Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

На территории Украины потенциально может быть размещено нескольких тысяч военнослужащих западных стран для урегулирования конфликта. Такую возможность допустил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Ключевой элемент — иметь войска на Украине. Это могли бы быть несколько тысяч, но не сотни тысяч. Смысл не в количестве. Смысл в том, чтобы сказать, что мы будем там для обеспечения подстраховки в качестве резервных сил», — процитировала слова Макрона французская газета Le Parisien.

При этом Макрон подчеркнул, что речь не идет о прямом участии в боевых действиях на линии фронта. Рассматривается исключительно вариант обеспечения безопасности и поддержки на удаленных позициях.

Как сообщало URA.RU, Эммануэль Макрон приехал в Киев. Цель визита — обсуждение широкого круга вопросов с «коалицией желающих», среди которых урегулирование конфликта на Украине. Ранее на эту тему Макрон провел переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. В частности, стороны обговорили возможность прекращения огня на 30 дней.

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На территории Украины потенциально может быть размещено нескольких тысяч военнослужащих западных стран для урегулирования конфликта. Такую возможность допустил президент Франции Эммануэль Макрон. «Ключевой элемент — иметь войска на Украине. Это могли бы быть несколько тысяч, но не сотни тысяч. Смысл не в количестве. Смысл в том, чтобы сказать, что мы будем там для обеспечения подстраховки в качестве резервных сил», — процитировала слова Макрона французская газета Le Parisien. При этом Макрон подчеркнул, что речь не идет о прямом участии в боевых действиях на линии фронта. Рассматривается исключительно вариант обеспечения безопасности и поддержки на удаленных позициях. Как сообщало URA.RU, Эммануэль Макрон приехал в Киев. Цель визита — обсуждение широкого круга вопросов с «коалицией желающих», среди которых урегулирование конфликта на Украине. Ранее на эту тему Макрон провел переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. В частности, стороны обговорили возможность прекращения огня на 30 дней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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