10 мая 2025

Песков: для установления устойчивого мира на Украине нужны серьезные переговоры

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Песков назвал условие установления устойчивого мира на Украине
Песков назвал условие установления устойчивого мира на Украине Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Решение об установлении устойчивого мира на Украине возможно только при условии проведения серьезных переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов. 

«Устойчивый мир может быть найден только через серьезные переговоры», — подчеркнул Песков, комментируя возможность достижения мира на Украине посредством переговоров в Турции. Информацию передает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин высказал инициативу о возобновлении прямых переговоров между Россией и Украиной, предложив провести их в Стамбуле, начиная с 15 мая. Для организации встречи он намерен обратиться к президенту Турции с просьбой поддержать проведение диалога между Москвой и Киевом на турецкой территории.

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Решение об установлении устойчивого мира на Украине возможно только при условии проведения серьезных переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.  «Устойчивый мир может быть найден только через серьезные переговоры», — подчеркнул Песков, комментируя возможность достижения мира на Украине посредством переговоров в Турции. Информацию передает РИА Новости. Президент России Владимир Путин высказал инициативу о возобновлении прямых переговоров между Россией и Украиной, предложив провести их в Стамбуле, начиная с 15 мая. Для организации встречи он намерен обратиться к президенту Турции с просьбой поддержать проведение диалога между Москвой и Киевом на турецкой территории.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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