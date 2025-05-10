Песков: для установления устойчивого мира на Украине нужны серьезные переговоры

Решение об установлении устойчивого мира на Украине возможно только при условии проведения серьезных переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.
«Устойчивый мир может быть найден только через серьезные переговоры», — подчеркнул Песков, комментируя возможность достижения мира на Украине посредством переговоров в Турции. Информацию передает РИА Новости.
Президент России Владимир Путин высказал инициативу о возобновлении прямых переговоров между Россией и Украиной, предложив провести их в Стамбуле, начиная с 15 мая. Для организации встречи он намерен обратиться к президенту Турции с просьбой поддержать проведение диалога между Москвой и Киевом на турецкой территории.
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