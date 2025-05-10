10 мая 2025

Путин согласился посетить Абхазию по приглашению президента Гунбы

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Путин поговорил с президентом Абхазии Гунбой в Кремле
Путин поговорил с президентом Абхазии Гунбой в Кремле Фото:

Президент России Владимир Путин выразил готовность посетить Абхазию по приглашению президента республики Бадры Гунбы. Об этом Путин сообщил во время встречи с Гунбой в Кремле. Российский лидер поблагодарил коллегу за приглашение во время их встречи в Москве.

«Спасибо большое. С удовольствием. Мы с вами определимся потом», — сказал Путин в ответ на приглашение Бадры Гунбы посетить Абхазию. В ходе беседы главы государств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Трансляцию ведет телеканал «Россия-24».

Гунба 8 мая прибыл в российскую столицу для участия в мероприятиях, приуроченных к 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая он присутствовал на Параде Победы на Красной площади в компании других иностранных гостей. Эта поездка стала для Гунбы первым официальным визитом в Россию после вступления в должность, а также первой встречей с Путиным.

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Президент России Владимир Путин выразил готовность посетить Абхазию по приглашению президента республики Бадры Гунбы. Об этом Путин сообщил во время встречи с Гунбой в Кремле. Российский лидер поблагодарил коллегу за приглашение во время их встречи в Москве. «Спасибо большое. С удовольствием. Мы с вами определимся потом», — сказал Путин в ответ на приглашение Бадры Гунбы посетить Абхазию. В ходе беседы главы государств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Трансляцию ведет телеканал «Россия-24». Гунба 8 мая прибыл в российскую столицу для участия в мероприятиях, приуроченных к 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая он присутствовал на Параде Победы на Красной площади в компании других иностранных гостей. Эта поездка стала для Гунбы первым официальным визитом в Россию после вступления в должность, а также первой встречей с Путиным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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