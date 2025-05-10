10 мая 2025

Песков отверг трактовки, что предстоящий брифинг Путина призван «взорвать» эфир

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Песков заявил, что пресс-подход Владимира Путина состоится в ближайшие часы
Песков заявил, что пресс-подход Владимира Путина состоится в ближайшие часы Фото:

Пресс-подход Владимира Путина после международных встреч по случаю юбилея Победы не предназначен для создания сенсаций. Об это сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«Интернет всегда хочет чего-то взорвать. Мы ничего не собираемся взрывать», — приводит цитату Пескова ТАСС. Так он прокомментировал слухи в соцсетях о якобы «взрывных» заявлениях, способных повлиять на американский прайм-тайм. Встречи президента затянулись, из-за чего пресс-подход пока не состоялся, отметил Песков. 

Ранее URA.RU сообщало, что Россия готова рассмотреть украинскую инициативу о 30-дневном прекращении огня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Москва изучит предложение, но будет действовать, исходя из собственных условий и интересов. Также он отметил давление со стороны европейских лидеров, призывающих к перемирию. 

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Пресс-подход Владимира Путина после международных встреч по случаю юбилея Победы не предназначен для создания сенсаций. Об это сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.  «Интернет всегда хочет чего-то взорвать. Мы ничего не собираемся взрывать», — приводит цитату Пескова ТАСС. Так он прокомментировал слухи в соцсетях о якобы «взрывных» заявлениях, способных повлиять на американский прайм-тайм. Встречи президента затянулись, из-за чего пресс-подход пока не состоялся, отметил Песков.  Ранее URA.RU сообщало, что Россия готова рассмотреть украинскую инициативу о 30-дневном прекращении огня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Москва изучит предложение, но будет действовать, исходя из собственных условий и интересов. Также он отметил давление со стороны европейских лидеров, призывающих к перемирию. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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