Песков отверг трактовки, что предстоящий брифинг Путина призван «взорвать» эфир

Пресс-подход Владимира Путина после международных встреч по случаю юбилея Победы не предназначен для создания сенсаций. Об это сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Интернет всегда хочет чего-то взорвать. Мы ничего не собираемся взрывать», — приводит цитату Пескова ТАСС. Так он прокомментировал слухи в соцсетях о якобы «взрывных» заявлениях, способных повлиять на американский прайм-тайм. Встречи президента затянулись, из-за чего пресс-подход пока не состоялся, отметил Песков.
Ранее URA.RU сообщало, что Россия готова рассмотреть украинскую инициативу о 30-дневном прекращении огня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Москва изучит предложение, но будет действовать, исходя из собственных условий и интересов. Также он отметил давление со стороны европейских лидеров, призывающих к перемирию.
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