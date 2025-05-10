10 мая 2025

Переживший клиническую смерть командир с позывным Катунь возвращается на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Командир штурмовой роты с позывным Катунь возвращается на СВО (архивное фото)
Командир штурмовой роты с позывным Катунь возвращается на СВО (архивное фото) Фото:

Командир российской штурмовой роты с позывным Катунь, ранее переживший кому и клиническую смерть, возвращается в зону специальной военной операции. Об этом сообщают СМИ. 

«Работа есть работа... Жена с пониманием отнеслась. Закончим начатое — в этом сомнений нет», — рассказал телеканалу RT Катунь. 

Ранее RT сообщал, что командир роты ВС России с позывным Катунь, участвующий в спецоперации с августа 2023 года, перенес кому и клиническую смерть. Он принимал участие в освобождении Авдеевки и дважды попадал под атаки тяжелых дронов. Однажды его засыпало землей после атаки, а в другой раз — завалило подвал. В результате обстрела из танка он получил ранение и был выброшен взрывной волной, пробив две стены, после чего его посчитали мертвым. Однако, очнувшись в мешке на каталке, он смог выбраться, удивив врача, который был шокирован его выживанием.

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Командир российской штурмовой роты с позывным Катунь, ранее переживший кому и клиническую смерть, возвращается в зону специальной военной операции. Об этом сообщают СМИ.  «Работа есть работа... Жена с пониманием отнеслась. Закончим начатое — в этом сомнений нет», — рассказал телеканалу RT Катунь.  Ранее RT сообщал, что командир роты ВС России с позывным Катунь, участвующий в спецоперации с августа 2023 года, перенес кому и клиническую смерть. Он принимал участие в освобождении Авдеевки и дважды попадал под атаки тяжелых дронов. Однажды его засыпало землей после атаки, а в другой раз — завалило подвал. В результате обстрела из танка он получил ранение и был выброшен взрывной волной, пробив две стены, после чего его посчитали мертвым. Однако, очнувшись в мешке на каталке, он смог выбраться, удивив врача, который был шокирован его выживанием.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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