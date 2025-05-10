10 мая 2025

Путин вышел к журналистам для подведения итогов переговоров

© Служба новостей «URA.RU»
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Путин начал пресс-конференцию
Путин начал пресс-конференцию Фото:

Президент России Владимир Путин вышел к журналистам для подведения итогов переговоров с лидерами. Трансляция ведется на телеканале «Россия-24».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что предстоящее обращение Владимира Путина будет носить информативный характер. По словам представителя Кремля, формат мероприятия не предусматривает ответы на вопросы журналистов — глава государства выступит с заявлением, в котором подведет итоги работы за последние четыре дня.

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Президент России Владимир Путин вышел к журналистам для подведения итогов переговоров с лидерами. Трансляция ведется на телеканале «Россия-24». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что предстоящее обращение Владимира Путина будет носить информативный характер. По словам представителя Кремля, формат мероприятия не предусматривает ответы на вопросы журналистов — глава государства выступит с заявлением, в котором подведет итоги работы за последние четыре дня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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