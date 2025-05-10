Президент России Владимир Путин вышел к журналистам для подведения итогов переговоров с лидерами. Трансляция ведется на телеканале «Россия-24».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что предстоящее обращение Владимира Путина будет носить информативный характер. По словам представителя Кремля, формат мероприятия не предусматривает ответы на вопросы журналистов — глава государства выступит с заявлением, в котором подведет итоги работы за последние четыре дня.
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