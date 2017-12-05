21:39 05 декабря 2017 0

Президент Украины догадался, что его вновь разыграли, только после вопроса о боярышнике Скриншот: с сайта vesti.ru

Пранкер Алексей Столяров (Лексус) рассказал агентству о том, как он разыграл президента Украины Петра Порошенко, позвонив ему от имени премьер-министра Грузии. Оказывается, до самого конца разговора Порошенко так и не понял, что вновь стал жертвой розыгрыша пранкеров.

— Как Порошенко не узнал твой голос, ведь ты разыгрываешь его уже в третий раз?!

— Не знаю, может, у него уже все чувства атрофировались.

— Или помог небольшой грузинский акцент: «Здравствуй, ДАрагой!»

— Я просто знаю, как грузинский премьер общается с главами других государств — это его стандартное приветствие.

— Как считаешь, Порошенко понял, что его разыграли?

— Сейчас уже да.

— А в ходе разговора?

— Нет. Он дал понять, что опасается обсуждать такие вопросы по телефонной лини, предпочитая спецсвязь

— В ходе разговора с Порошенко тебе удалось выяснить ближайшую судьбу Саакашвили. А как она будет складываться в дальнейшем?

— Они его задержали, и из разговора понятно, что не знают пока, куда его выдавать. Выдавать в Грузию они не собираются (ему напомнили, что договаривались об этом — он это подтвердил). Сегодня мы наблюдали, как это «мягко» выглядело со стороны. Так что удивляться тут нечему!

— Что удивило в ходе звонка?

— Что Порошенко был трезв. Я просто проснулся, включил новости — смотрю, там опять происходит цирк, нужно запасаться попкорном. И, конечно же, в этот момент мне захотелось позвонить ему. На удивление, он оказался у телефона у себя в кабинете, в одиночестве, и его ничего не смутило. Мне показалось, что он грустил. Наверное, мы оба смотрели онлайн и решили созвониться — как старые добрые знакомые.

— В самом конце разговора он все же понял, что это были пранкеры?

— Думаю, да. Таких странных звонков ему точно никогда не поступало — с предложением выпить боярышника.

— Взаимное посылание в задницу в конце разговора — это нормальная манера общения для политиков?

— На Украине — да, там это нормально, когда президент посылает звонящего, когда он часами говорит по телефону непонятно с кем. У нас уже традиция звонить ему каждый год!