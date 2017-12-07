Экс-губернатор Одесской области, лидер партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили признался, что похудел на 30 килограмм после того, как президент Украины Петр Порошенко лишил его гражданства. Сейчас Саакашвили заявляет, что намерен спасти Украину от этого «диетолога».
По словам Саакашвили, когда украинский лидер принял решение лишить его гражданства, он был «не в очень хорошей форме». Свою фигуру Саакашвили оценивал тогда словами «чуть-чуть потолстевший», пишет портал «Дни.ру». «Я потерял где-то килограммов 30, но это ничего. Он посадил на диету весь украинский народ. Не нужны нам такие диетологи», — заявил бывший глава Одесской области.
Михаил Саакашвили в интервью британскому изданию Independent заявил, что пытается спасти Украину. Он обвиняет Порошенко в «краже миллиардов» и называет его «дешевым мафиози», которому нужно объявить импичмент, пишет «Национальная служба новостей».
Михаила Саакашвили лишили гражданства Украины летом 2017 года. Однако ему удалось при помощи сторонников прорваться сквозь границу. 5 декабря оппозиционный политик устроил в Киеве многотысячный митинг с требованием отправить Порошенко в отставку. Затем его задержали сотрудники СБУ, но сторонники отбили Саакашвили.