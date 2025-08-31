Сухогруз из Белиза подорвался на мине ВСУ у Одессы: что известно о происшествии

Недалеко от берегов Одессы подорвался сухогруз. Как сообщили в ВМС Украины, в результате происшествия пострадавших нет. Возможно, судно продолжит двигаться по своему маршруту после обследования.
Предположительной причиной взрыва является неразорвавшаяся часть сбитого БПЛА. Однако существует информация о дрейфующих минах, которые находятся на берегах Украины и могут быть виновны в произошедшем. Вероятная причина подорванного сухогруза и комментарий ВМС ВС Украины — в материале URA.RU.
Взрыв сухогруза у берегов Одессы
У берегов Одессы взорвался сухогруз под названием NS PRIDE под флагом Белиза. Одной из предположительных причин детонации является неразорвавшаяся часть сбитого БПЛА. Об этом сообщает украинское издание NV.
Однако, по информации издания «Страна», судно могло подорваться на морской мине вблизи берегов. Также указано, что сухогруз получил сильные повреждения и имеет сильный дифферент на корму, а вода поступает в трюм. Из-за этого сухогруз начал тонуть.
Комментарий ВМС Украины
Представитель ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук прокомментировал данное происшествие. По его словам, они делают все необходимое для того, чтобы обезопасить гражданское судоходство.
«Мы делаем все необходимое для того, чтобы максимально обеспечить соответствующий уровень гражданского судоходства безопасным. Однако, несмотря на это, иногда подобные инциденты могут иметь место», — завил Плетенчук. Его слова приводит издание «Общественное».
Он отметил, что среди экипажа жертв нет. Также проводится обследование судна, после чего оно, вероятнее всего, сможет пойти собственным ходом.
Мины у берегов Украины
Указано, что дрейфующие морские мины и правда дрейфуют у берегов Украины. Некоторые мины, установленные украинской стороной, были сорваны ветром с якорей еще в прошлом году. В результате они начали дрейфовать в сторону территориальных вод Румынии и турецкого пролива Босфор.
Это обстоятельство вынудило страховые компании аннулировать ранее заключенные договоры с судами, осуществлявшими перевозки по данному маршруту. Несмотря на очевидную угрозу столкновения с дрейфующими минами, которые часто называют «рогатой смертью», отдельные капитаны все же продолжали выходить в эти воды, полностью осознавая возможные риски. Об этом сообщает aif.ru.
