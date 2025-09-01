Трамп объявил о победе над преступностью в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп заявил, что переброска Национальной гвардии в Вашингтон позволила менее чем за две недели избавить столицу от преступности. Соответствующее сообщение он опубликовал в социальной сети Truth Social.
«Вашингтон — свободная от преступности зона, всего за 12 дней», — заявил Трамп в своей соцсети Truth Social. Американский лидер 11 августа объявил о вводе войск в столицу из-за криминальной ситуации, вышедшей из-под контроля. Полиция города была переведена под управление федерального правительства. 22 августа Трамп выразил готовность использовать армию для борьбы с преступностью в других мегаполисах, включая Чикаго и Нью-Йорк.
Ранее сообщалось, что в Вашингтон были направлены около 800 военнослужащих Национальной гвардии США. Подобное усиление мер было проведено с целью обезопасить жизнь горожан. Борьба направлена против нелегальных мигрантов и бездомных.
