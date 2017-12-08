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08 декабря 2017
07 декабря 2017
Главные новости Ямала
18:20  08 декабря 2017 0

В ЯНАО ждут Федора Емельяненко. Он прилетит сразу после Путина

Емельяненко Федор. Челябинск, емельяненко федор
Спортсмен посетит мероприятие единомышленниковФото: Вадим Ахметов © URA.RU

На открытый чемпионат и первенство ЯНАО по самбо в городе Муравленко приедет чемпион мира по смешанным боевым искусствам в тяжелом весе Федор Емельяненко. Турнир, посвященный Дню Героев Отечества и памяти сотрудников ФСБ России, погибших при ликвидации террористов в Беслане, пройдет в городе 9 и 10 декабря.

В соревнованиях будут участвовать сборные из Муравленко, Ноябрьска, Надыма, Нового Уренгоя, Тарко-Сале и Когалыма. В субботу за награды будут бороться юноши в возрасте от 12 до 14 лет, в воскресенье за медали поборются более опытные спортсмены, пишет издание sever-press.ru.

Напомним, что сегодня, 8 декабря, в регион прибыл с визитом президент России Владимир Путин. Как сообщало «URA.RU», глава государства будет присутствовать на отгрузке первой партии сжиженного природного газа на заводе в поселке Сабетта и ряде других мероприятий.

Лев Истомин
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