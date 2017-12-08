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08 декабря 2017
15:51  08 декабря 2017 0

Из-за приезда Путина в Сабетте объявлен выходной. Ямальцы благодарят президента за «самый-самый» подарок

Выступление Владимира Путина на дискуссионном клубе
Президент запустит на Ямале новое производствоФото: Владимир Андреев © URA.RU

Пятница, 8 декабря, стала выходным днем для работающих в поселке Сабетта ямальцев. Поводом послужил визит президента Владимира Путина, губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина, трех российских министров и их коллеги из Саудовской Аравии.

«Всех сабетчан от души. С несанкционированным выходным! Вот он самый-самый подарок от президента», — написала Нина Латышева в группе «Сабетта супер» в соцсети «ВКонтакте».

Высокие гости посетят поселок ЯНАО, расположенный на берегу Карского моря, чтобы стать свидетелями первой отгрузки сжиженного природного газа с завода «Ямал СПГ». Также Владимир Путин осмотрит возводящиеся строения второй и третьей очередей завода, а затем проведет совещание по вопросам проектов производства сжиженного природного газа.

Ранее «URA.RU» писало о том, что запуск завода «Ямал-СПГ» означает кратное увеличение экспорта газа и вхождение России в число мировых лидеров-экспортеров СПГ.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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