Пятница, 8 декабря, стала выходным днем для работающих в поселке Сабетта ямальцев. Поводом послужил визит президента Владимира Путина, губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина, трех российских министров и их коллеги из Саудовской Аравии.
«Всех сабетчан от души. С несанкционированным выходным! Вот он самый-самый подарок от президента», — написала Нина Латышева в группе «Сабетта супер» в соцсети «ВКонтакте».
Высокие гости посетят поселок ЯНАО, расположенный на берегу Карского моря, чтобы стать свидетелями первой отгрузки сжиженного природного газа с завода «Ямал СПГ». Также Владимир Путин осмотрит возводящиеся строения второй и третьей очередей завода, а затем проведет совещание по вопросам проектов производства сжиженного природного газа.
Ранее «URA.RU» писало о том, что запуск завода «Ямал-СПГ» означает кратное увеличение экспорта газа и вхождение России в число мировых лидеров-экспортеров СПГ.