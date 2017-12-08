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08 декабря 2017
16:53  08 декабря 2017 0

Журналисты президентского пула приземлились на Ямале. ФОТО

Выступление Владимира Путина на дискуссионном клубе
У президента ряд запланированных мероприятийФото: Владимир Андреев © URA.RU

Самолет президентского пула журналистов приземлился в ямальском поселке Сабетта. Здесь уже находится губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин, который прибыл в населенный пункт заранее.

Президент России Владимир Путин, визит которого ожидается сегодня, намерен лично присутствовать на отгрузке первой партии сжиженного газа на заводе «Ямал-СПГ». Также Путин проинспектирует ход строительства второй и третьей очередей предприятия, после чего проведет совещание по проектам производства сжиженного природного газа.

Ранее «URA.RU» писало о том, что жители региона обрадовались внеплановому выходному дню, который они получили из-за визита президента.

Фото: Дмитрий Смирнов

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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