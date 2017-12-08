У президента ряд запланированных мероприятий
Самолет президентского пула журналистов приземлился в ямальском поселке Сабетта. Здесь уже находится губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин, который прибыл в населенный пункт заранее.
Президент России Владимир Путин, визит которого ожидается сегодня, намерен лично присутствовать на отгрузке первой партии сжиженного газа на заводе «Ямал-СПГ». Также Путин проинспектирует ход строительства второй и третьей очередей предприятия, после чего проведет совещание по проектам производства сжиженного природного газа.
Ранее «URA.RU» писало о том, что жители региона обрадовались внеплановому выходному дню, который они получили из-за визита президента.
Фото: Дмитрий Смирнов