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09 декабря 2017
08 декабря 2017
07:30  09 декабря 2017 0

Саакашвили начал бессрочную голодовку в изоляторе Киева

Биткоин, беременность, сейсмология, фекалии, фейспалм, эпикфейл, специальные войска, радиация, КГБ, спецагент, саакашвили михаил
Саакашвили заявил, что его удерживают за решеткой по лживым обвинениямФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил о начале бессрочной голодовки. Об этом СМИ сообщил адвокат оппозиционера Руслан Чернолуцкий.

«Он заявляет о начале голодовки бессрочной, также говорит, что от насильного питания он также отказывается. В случае если будет принята мера пресечения — арест на 60 суток, он жестко будет продолжать голодовку», — цитирует Чернолуцкого телеканал RT.

На своей странице в Facebook Чернолуцкий опубликовал скан письма, которое ему передал Саакашвили. В своем заявлении оппозиционер утверждает, что его задержали по «лживым обвинениям» для того, чтобы и дальше «запугивать народ Украины».

Ранее «URA.RU» сообщало о задержании Саакашвили сотрудниками СБУ. В данный момент политик помещен в изолятор временного содержания. Накакуне ареста экс-губернатор Одесской области признался, что после лишения гражданства похудел на 30 килограммов. Виновником вынужденной диеты политик назвал президента страны — Петра Порошенко.

Сергей Макеев
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