Бывший президент Грузии и губернатор Одесской области Михаил Саакашвили задержан в Киеве. Об этом сообщил соратник политика Давид Сакварелидзе и подтвердили в партии «Движение новых сил».
«Задержали Михаила! Везут в СБУ на Аскольдова», — приводит RT сообщение Сакварелидзе.
Эту информацию подтвердил «Украинской правде» и пресс-секретарь партии «Движение новых сил» Марьяна Почтар, добавив, что силовики атакуют палаточный городок возле Верховной Рады. Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на генпрокурора Украины Юрия Луценко, Саакашвили помещен в изолятор временного содержания.
Ранее, напомним, Генпрокуратура обвинила Саакашвили в захвате помещений одного из комитетов Верховной Рады, расположенного в гостинице «Киев».