01:59 09 декабря 2017 0

Соратники Михаила Саакашвили сообщили о задержании политика Фото: depositphotos.com © URA.RU

Бывший президент Грузии и губернатор Одесской области Михаил Саакашвили задержан в Киеве. Об этом сообщил соратник политика Давид Сакварелидзе и подтвердили в партии «Движение новых сил».

«Задержали Михаила! Везут в СБУ на Аскольдова», — приводит RT сообщение Сакварелидзе.

Эту информацию подтвердил «Украинской правде» и пресс-секретарь партии «Движение новых сил» Марьяна Почтар, добавив, что силовики атакуют палаточный городок возле Верховной Рады. Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на генпрокурора Украины Юрия Луценко, Саакашвили помещен в изолятор временного содержания.

Ранее, напомним, Генпрокуратура обвинила Саакашвили в захвате помещений одного из комитетов Верховной Рады, расположенного в гостинице «Киев».